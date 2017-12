Kunder sagsøger Apple for at gøre ældre iPhones langsommere

IPhone-ejere fra flere amerikanske delstater sagsøger nu Apple for ikke at oplyse om, at it-gigantens softwareopdateringer bevidst får ældre iPhone-modeller til at køre langsommere.

Sagsøgerne mener, at Apples manglende information fejlagtigt fik dem til at konkludere, at deres eneste mulighed var at købe nyere og dyrere iPhones.

Søgsmålet blev indgivet ved en føderal domstol i Chicago torsdag på vegne af fem iPhone-ejere fra Illinois, Ohio, Indiana og North Carolina.

De påstår alle, at de aldrig ville have købt nye telefoner, hvis blot Apple havde oplyst dem om, at de kunne nøjes med at skifte batteriet ud og dermed gøre telefonen hurtigere.

IPhone-ejerne mener, at Apple har overtrådt loven om forbrugersvindel.

Et lignende søgsmål blev indgivet ved en domstol i Los Angeles samme dag.

Begge sager kommer dagen efter, at Apple onsdag bekræftede det, som mange iagttagere allerede mistænkte: At virksomheden har implementeret software for at gøre nogle telefoner langsommere.

Apple forsvarer sig med, at opdateringerne er tænkt som en løsning til at håndtere nedbrudte batterier, som ellers pludselig risikerer at dø.

- Vores mål er at levere den bedste oplevelse for kunderne. Det inkluderer en overordnet ydeevne og at forlænge levetiden for deres enheder, udtaler Apple i en erklæring.

I søgsmålet fra Chicago bliver det antydet, at Apple kan have handlet i ond tro, omend der ikke findes beviser for dette.

- Apples beslutning om bevidst at gøre disse enheder langsommere blev truffet for at snyde kunderne til at købe den nyeste iPhone, står der i søgsmålet.

IPhone-ejer Kirk Pedelty fra North Carolina kontaktede Apple, da hans frustration over en langsom telefon voksede.

Dog foreslog ingen fra Apples kundesupport, at han udskiftede batteriet i iPhonen for at forbedre ydeevnen.

Da det blev for meget for ham, at hans iPhone 7 blev langsommere og langsommere, købte han en iPhone 8.

/ritzau/AP