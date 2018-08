Kunstværk med nøgen mand fjernet af Facebook

THORUP: Galleri Glocal Art i Thorup ved Dronninglund må ikke reklamere for et kunstværk fra udstillingen "Det Ligner" på deres Facebook-side.

I et Facebook-opslag har Glocal Art medtaget et billede af en nøgen mand, som er malet af kunstneren Anne Koldsø. Da Galleriet ville booste opslaget, blev det nægtet af Facebook med den begrundelse, at man ikke booster opslag med seksuelt indhold. Mange af kunsthistoriens store værker kan således ikke boostes på Facebook, fortæller Frede Hansen fra Galleri Glocal Art.

På udstillingen "Det Ligner" på Glocal Art kan man se værker af den ugandiske Andrew Arim, Andrea Sabine Højgaard, Vita B Pedersen og altså Anne Koldsø.

Anne Koldsø blev landskendt, da hun deltog i konkurrencen om at blive Danmarks dygtigste portrætmaler. Lige nu kan man se flere af Anne Koldsø`s værker på galleriet Glocal Art, herunder tre nøgne menneskefigurer.