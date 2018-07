Kunsthåndværkerdag i solskin

REFS: 22 kunsthåndværkere udstillede på den 16. kunsthåndværkerdag på Tekstilcentret Aagaard i Refs foruden de 25 kunsthåndværkere, som fast er tilknyttet centret, der blev startet af Else Høgh Pedersen 1979, efter at hun og hendes nu afdøde mand Svend havde købt Aagaard 1975.

Else Høgh var indtil 1995 beskæftigelsesvejleder, men blev så selvstændig med tekstilcentret:

- Det er dyrt at vedligeholde bygningerne, så vi har etableret udstillingen "Guld fra gemmerne", hvor de faste kunsthåndværkere og andre venner at stedet har bidraget med produkter, og hvor pengene lægges i en "fond" til hjælp med vedligeholdense, fortæller hun.

Siden hun og Svend flyttede fra stuehuset over i en lejlighed i staldbygningen, kan stuehuset lejes til bolig og udstillinger. Der er tale om overnatning uden morgenmad eller anden bespisning, og Else Høgh er i kontakt med cykel- og golfklubber.

I den lille lejlighed kunne hun godt sig en lejer af særlig karakter - en "tekstilpige", som gerne vil holde kurser her, som hun siger.

Mange af de både varer, produkter og andre rekvisitter, der er at finde på Aagaard, har sin egen historie. Eksempelvis fremover Else Høgh tre giner:

- De to har jeg fået af guldsmed Dorthe Hjorth i Gettrup. Hendes far var skrædder i København, og blandt hans kunder var "filminstruktør Erik Balling" og "Grev Moltke fra Bregentved", som så blot kunne ringe, da skrædderen jo havde modellen at måle og prøve tøjet på, forklarer hun og fortsætter:

- Den tredje gine er lokal. Den har jeg fået af Skrædder Olsen i Dover, og en var ikke til en speciel person.

Solen skinnede tirsdag, og det var en lyst at finde lidt skygge på gårdspladsen. Men ellers ingen klager, ej heller på tilstrømningen. Eneste streg i regningen var det landsdækkende afbrændingsforbud, så "Smeden" Bjarne Frandsen fra Spøttrup ikke kunne få ild i sin esse. I stedet arbejdede han så på pladsen med lædervarer, b l.a. et par kvartstøvler efter en model fra middelalderen, hvorfra han i det hele taget henter sine modeller.

John Löhning fra Villerslevgård tog forskud på efterår og vinter med de filtnisser, hun arbejdede på .