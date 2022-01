Kunstner tog pengene - vil måske kræve erstatning fra museum

AALBORG:Der er ny udvikling i den spektakulære sag om kunstneren Jens Haaning, som har vakt stor opmærksomhed med kunstværket "Take the Money and Run", hvor han har beholdt godt 500.000 kroner, som han fik til at genskabe to værker.

Han overvejer at rejse erstatningskrav mod kunstmuseet Kunsten i Aalborg, som har udstillet hans værk.

Det siger han til Politiken.

- Kunsten i Aalborg har ikke skrevet under på en indlånskontrakt af værket "Take the Money and Run". Derfor må de ikke fotografere det eller videredistribuere fotografier af det. De har ikke rettighederne til det

- På internettet og i fotodatabaser kan jeg se, at der ligger flere forskellige fotografier af værket. Da jeg har indleveret værket til Kunsten, går jeg ud fra, at det er dem, der har fotograferet det. Det er en overtrædelse af rettigheder, siger han til avisen.

Han rådfører sig med sin advokat, Tyge Trier, om, hvad der skal gøres.

Tidligere i januar meddelte museet, at det har lagt sag an mod Jens Haaning for at få de 532.549 kroner, som museet mener, han skylder, tilbage.

Uenigheden mellem parterne består i, at Jens Haaning i forbindelse med udstillingen "Work it Out" fik til opgave at genskabe to værker, der viste henholdsvis en dansk og en østrigsk årsløn i kontanter.

Men da museets medarbejdere åbnede pakkerne med de to billedrammer, var der kun to tomme lærreder og en besked fra Haaning om, at pengene i stedet var indgået i et nyt kunstværk med navnet "Take the Money and Run".

Kunsten mener, at Haaning er løbet fra den aftale, der er indgået, og Haaning mener omvendt, at museet har fået et nyt værk, der skal ses som en protest mod den aflønning, han var stillet i udsigt.

Balladen har ikke kun skabt omtale i Aalborg og det øvrige Danmark. Store dele af verden har efterhånden fået fortalt historien om kunstneren, der løb med pengene.

Kunsten i Aalborg har over for Politiken ikke ønsket at kommentere Jens Haanings overvejelse om at rejse erstatningskrav.

/ritzau/