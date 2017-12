Kupgeneral belønnes med post som vicepræsident i Zimbabwe

Zimbabwes for nylig pensionerede hærchef, Constantino Chiwenga, som stod i spidsen for et kup mod den mangeårige leder Robert Mugabe, er torsdag indsat som vicepræsident.

- Jeg vil udføre mine pligter med al min styrke og efter bedste evne, siger han ved edsaflæggelsen i Harare.

Den 61-årige Chiwenga lod sig pensionere fra hæren i sidste uge, lidt over en måned efter at militæret for et kort øjeblik overtog magten i landet.

Kun seks dage senere valgte Mugabe at træde tilbage.

Emmerson Mnangagwa, som få uger forinden var blevet fyret som vicepræsident, kunne vende tilbage fra sit korte eksil i Sydafrika og indtage posten som landets nye præsident.

Der var vrede i hæren og det regerende parti Zanu-PF over, at den 93-årige Mugabe havde forsøgt at køre sin kone Grace i stilling til at overtage ledelsen i landet.

Chiwenga indsættes som den ene af to vicepræsidenter.

