Kurator vil sælge konkursramt hjemmeplejefirmas kontrakter

De kommende to uger vil afgøre, om det lykkes at bevare arbejdspladserne i Din Hjemmepleje

NORDJYLLAND: De kommende to uger bliver afgørende for, om det lykkes at redde arbejdspladserne hos de to hjemmeplejevirksomheder Din Hjemmepleje ApS og Din Hjemmepleje Frederikshavn ApS, der begge blev erklæret konkurs tirsdag af Skifteretten i Hjørring.

Det fortæller advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten, der er udpeget som kurator i de to konkursboer.

- Vi kan bede medarbejderne om at stå til rådighed i en periode på op til 14 dage, efter at konkursdekretet er afsagt, men herefter skal de fritstilles, hvis aktiviteterne i konkursboerne ikke bliver videreført, siger han.

Derfor arbejder han på højtryk på at undersøge, om der er basis for en aftale med de berørte kommuner - Frederikshavn og Hjørring - om, at de indtil videre skal fortsætte med at købe hjemmepleje af de to konkursramte virksomheder.

Salg afhænger af kontrakter

Målet er at få solgt hjemmeplejeaktiviteterne til en ny ejer, der vil videreføre dem.

- Men det er selvfølgelig kun muligt at sælge aktiviteterne, hvis der er kunder i butikken, det vil sige kontrakter med kommunerne. Derfor forhandler vi på fuld kraft med kommunerne om at få videreført de eksisterende kontrakter om hjemmepleje, siger Boris Frederiksen.

Det var Skat, der gennemtvang konkursen i Din Hjemmepleje og Din Hjemmepleje Frederikshavn, fordi selskaberne skyldte staten både skat og moms.

- Derimod har medarbejderne fået løn for april, og derfor er der ikke nogle lønkrav i de to konkursboer, fortæller Boris Frederiksen.

Kurator har endnu ikke noget overblik over aktiver og passiver i de to konkursramte hjemmeplejeselskaber. Derfor vides det ikke, hvor stor del af deres tilgodehavender, som kreditorerne har udsigt til at få dækket.

Mange konkurser i branchen

Boris Frederiksen har været kurator i adskillige konkursboer efter hjemmeplejevirksomheder.

Der er ifølge Boris Frederiksen to hovedforklaringer på de mange konkurser i denne branche.

- For det første har der været nogle useriøse eller dubiøse aktører i denne branche. For det andet har der været tale om mange fejlkalkulationer, når der er blevet afgivet tilbud, og det har betydet tabsgivende kontrakter, siger han.

Har etableret nyt selskab

Konkurserne i Din Hjemmepleje og Din Hjemmepleje Frederikshavn kom tilsyneladende ikke som et lyn fra en klar himmel for den hidtidige ejer, Charlotte Simonsen.

Det fremgår i hvert fald af det centrale virksomhedsregister - CVR - at der 17. marts i år blev opretter en ny hjemmeplejevirksomhed i Hjørring med navnet "Din Hjemmepleje Hjørring ApS" med samme postadresse som konkursramte Din Hjemmepleje.

Bag dette selskab står ifølge det offentlige ejerregister Steen Martin Simonsen med adresse på Tjalfesvej 4 i Frederikshavn, som også er adresse for Charlotte Simonsen.