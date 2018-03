Kurdere varsler fortsat kamp for Afrin

Det kurdiske styre i Afrin-regionen i det nordvestlige Syrien siger, at de kurdiske militante grupper i regionen vil fortsætte kampen mod de tyrkiske og tyrkiskstøttede styrker i regionen.

- Vores styrker er til stede over hele Afrin-området. Disse styrker vil angribe den tyrkiske fjendes og dens lejemorderes positioner ved enhver lejlighed, siger Othman Sheikh Issa, der er en af de øverste ledere i Afrins kurdiske styre.

- Vores styrker over hele Afrin vil blive et konstant mareridt for dem, tilføjer han i en skriftlig meddelelse.

Tyrkiske soldater og oprørere, der er allieret med Tyrkiet, indtog søndag Afrin.

I midten af byen vajer det tyrkiske flag side om side med de allierede oprørsgruppers flag.

Den kurdiske YPG-milits kalder det tyrkiskledede indtog i Afrin for en "besættelse" og varsler en "ny fase" i form af guerillakrig mod de tyrkiske soldater og deres allierede oprørere. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Othman Sheikh Issa roser i sin meddelelse de kurdiske styrker for at have udvist "standhaftighed og modstand" i kampen mod den tyrkiskledede offensiv.

Han tilføjer, at de kurdiske myndigheder i sidste ende besluttede at evakuere civile "for at undgå en værre humanitær katastrofe".

En kurdisk politiker erkendte tidligere søndag over for AP, at den kurdiske YPG-milits har trukket sig ud af centrum af Afrin, da de tyrkiske styrker og deres allierede rykkede ind.

Men det betyder ikke, at YPG har givet op, understreger politikeren Salih Muslim fra PYD-partiet, der lever i eksil i Europa.

- Kampen vil fortsætte, og det kurdiske folk vil fortsætte med at forsvare sig, skriver han på Twitter.

/ritzau/Reuters