Kusk: Offensive fremskridt

FODBOLD: Kasper Kusk var en del af et i perioder velspillende AaB-hold, der lørdag slog Randers FC 2-1 i en testkamp forud for superligasæsonen.

Kantspilleren blev noteret for en assist og havde selv et skud på stolpen i kølvandet på en flot dribletur.

- Jeg synes, at vi i det meste af første halvleg og også i starten af anden halvleg spillede rigtig godt. Vi skulle vel have ført mindst 3-0 ved pausen, mener Kasper Kusk.

Randers kom dog godt med mod slutningen og fik altså også reduceret.

- I løbet af anden halvleg dummede vi os lidt ved at overlade for meget initiativ til Randers. Det skal vi have kigget lidt på, for det skete også mod Hobro i den forrige kamp.

Kasper Kusk hæfter sig dog primært ved det positive i lørdagens indsats.

- Jeg synes også, at spillet går den rigtige vej. Vi viste mange gode offensive ting, og det er i hvert fald fremskridt i forhold til sidste sæson men også i forhold til de første træningskampe.