Kusk: Vi er gode nok

FODBOLD: Kasper Kusk stod fadder til de fleste af AaB’s chancer og også til Kasper Risgårds scoring, da Vendsyssel FF mandag blev besejret 1-0 i Superligaen. Kreatøren glæder sig over holdets reaktion efter pausen. De første 45 minutter var nemlig til glemmebogen.

- Vendsyssel sad på os i nærkampene - og ville det mere end vi ville. Så vi snakkede om i pausen, at vi skulle ud og vise noget mere energi og power i nærkampene. Vi fik sat os mere på spillet og kom frem til flere muligheder, så det var godt at se, selvom det aldrig blev noget stor kamp, forklarer AaB-kreatøren.

AaB står efter sejren med ni point for fire kampe - og er á point med FC København på andenpladsen.

- Så selv om spillet ikke har været perfekt, så er udbyttet meget tilfredsstillende. Mange har jo haft travlt med at sige, at vi mangler en masse nye spillere. Men jeg synes, at man kan se, at vi har spillerne til at bygge noget fornuftigt op. Jeg mener, at vi er gode nok til at spille med i toppen, selvom vi nok ikke lige bliver mestre i år, lyder det fra Kasper Kusk.