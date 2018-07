Kusks frisparksperle sænkede SønderjyskE

FODBOLD: Fredag måtte AaB kæmpe for point i Haderslev, da en sen frisparksscoring af Kasper Kusk sendte de tre point til Aalborg i opgøret mod SønderjyskE.

Det var hjemmeholdet, som tog teten fra kampens start. Gennem den første halve time spillede SønderjyskE sig til flere fornuftige chancer, mens nordjyderne havde svært ved at ramme hinanden.

Herefter begyndte AaB-spillere at finde hinanden bedre i banen. Ved en halv times spil fandt venstrebacken Jakob Ahlmann for eksempel Jannik Pohl med et listigt indlæg. Angriberen headede dog forbi på den store chance.

Kort efter fik Mads Hvilsom en farlig friløber, som han brændte på. Dermed var der balance i regnskabet.

Få minutter inde i anden halvleg fandt Kasper Kusk plads på højre kant. Herfra fandt han Pavol Safranko helt foran mål. Slovakken var dog dæmmet op i sådan en grad, at det ikke blev til noget.

Ved knap en times spil kom sønderjydernes nye angriber, Mart Lieder, fri af AaB’s forsvar efter et hovedstød frem. Men hollænderen sparkede over mål.

Kort efter fandt Stefan Gartenmann angriberen Mads Hvilsom på et indlæg. Men Jacob Rinne fik hænderne på hovedstødet.

Kampens første mål faldt så med 10 minutter tilbage af kampen. Indskiftede Wessam Abou Ali blev nedlagt uden for SønderjyskE-feltet, hvilket dommer Jens Maae dømte frispark på. Det udnyttede Kasper Kusk med et velplaceret, fladt spark og gjorde det til 1-0 til nordjyderne.

I de følgende minutter pressede SønderjyskE på og var tæt på ved flere chancer. Men det blev ved 0-1 i Haderslev.