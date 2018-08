Kutter havareret: Sejlede ind i mole

HIRTSHALS: En mindre fiskekutter forliste natten til onsdag, da den sejlede på molen øst for Hirtshals Havn. Beredskabet og politiet blev alarmeret klokken 3 fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Joint Rescue Coordination Center (JRCC) i Karup sendte en redningshelikopter med en læge om bord afsted til Hirtshals, ligesom to redningsbåde fra redningsstationen i Hirtshals kom i vandet. Det lykkedes dog skipperen af kutteren af få reddet sig selv i land via molen. Han var den eneste ombord på kutteren, så redningsaktionen kunne derfor afblæses.

Jesper Sørensen fortæller, at der er mistanke om, at skipperen var beruset, så han blev derfor anholdt og taget med for at få taget en blodprøve.

Den havarerede kutter ligger på ydersiden af molen og er derfor ikke til gene for den øvrige skibsfart - den forventes dog at blive bjærget i løbet af onsdagen.