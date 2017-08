Kvickly Vestbyen er klar med ny butik

AALBORG: Ikke alene lægger et af sommerens mange krydstogtskibe - og vel nr. 109 eller 110 i rækken gennem årene - til kaj i Aalborg på torsdag. Dagen byder også på en premiere i Vestbyen.

Ikke filmisk, men derimod i måden at drive supermarked på.

Efter en gigantisk ombygning er Kvickly i Vestbyen nemlig klar til premiere på de ideer, der ligger til grund for den kæmpemæssige omlægning.

Ved rejsegildet for næsten fire måneder siden appellerede varehuschef Tommy Vestergaard til kunderne om forståelse for, at renoveringen ville komme til at give lidt roderi.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det færdige resultat bliver fantastisk sagde varehuschefen dengang.

Og det kan man ved selvsyn erfare, når man kommer forbi det nye varehus ved åbningen på torsdag.

Det er gået stærkt - endda stærkere end forventet.

Planen var at håndværkerne skulle være færdige med renoveringen 1. september, men man kan altså åbne en uge tidligere.

Renoveringen har givet varehuset dobbelt så mange parkeringspladser, et butiks areal der er 300-400 kvadratmeter større, nyt forområde med hjemmelavet bagerbrød og færdigretter, samt en stor betjent slagter- og delikatesse afdeling.

- Vi kan se at vores kunder ønsker måltidsløsninger af høj kvalitet. Det har inspireret os til at tage skridtet videre med et større udvalg af retter tilberedt af vores egne slagtere, siger varehuschef Tommy Vestergaard.

Ud over delikatessen, take away-restauranten og slagteren indeholder den nye forretning en række specialbutikker, der netop skal gøre indkøbsturen anderledes nem og mere spændende - det gælder bageren, grønthandleren, modebutikken, isenkræmmeren og nærbutikken.