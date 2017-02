HELE LANDET: Kviklånsudbyderen Vivus.dk har fået en bøde på 300.000 kroner for at oplyse sin rente flere hundrede procent lavere, end den reelt var. Det skriver forbrugerombudsmanden.

Ifølge forbrugerombudsmanden skrev Vivus.dk på sin hjemmeside fra april til oktober 2014, at renten for at låne op til 6000 kroner i 30 dage var 19 procent. Men den var reelt 730,1 procent.

- Kviklånsudbyderne skal oplyse korrekt om prisen på lån, så forbrugerne kan sammenligne forskellige lån på markedet.

- Det er alvorligt, når debitorrenten bliver vist for lavt, for så tror man, at lånet er billigere, end det er. Derfor tog vi sagen op som led i vores tilsynsindsats på kreditområdet, skriver forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Vivus rettede ind

Vivus.dk’s oplyste rente var, hvad det kostede at låne pengene i 30 dage. Men renten skal ifølge loven oplyses på årsbasis, så den kan sammenlignes med andre lån og andre udbydere.

- Vi rettede informationerne på vores hjemmeside kort efter vi blev gjort opmærksom på den manglende præcision af forbrugerombudsmanden tilbage i 2014.

- Selv om vi mente, at vores hjemmeside havde en god og overskuelig skiltning af låneomkostningerne, så rettede vi ind, da forbrugerombudsmanden mente noget andet, skriver Vivus.dk’s danske landechef Jens-Ole Kyhl Klitgaard om bøden.

Vivus.dk er ejet af det lettiske selskab 4Finance, der driver kviklån over hele verden.

I de første ni måneder af 2016 udstedte 4Finance lån for 841 millioner euro verden over og tog gennemsnitligt en årlig rente på sine lån på 118 procent.

4Finances danske forretning tjente i året, der sluttede med maj 2016, 52,5 millioner kroner, en stigning fra 33,2 millioner kroner i samme periode året før.

/ritzau/