Kvinde afbryder gudstjeneste og anklager leder for voldtægt

En gudstjeneste i Chandler, Arizona, blev søndag afbrudt, da en kvinde trådte op på et podium i kirken og anklagede et højtstående medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige for voldtægt.

Fra podiet lod 55-årige McKenna Denson de fremmødte forstå, at den i dag 85-årige Joseph L. Bishop voldtog hende tilbage i 1980'erne.

Denson kaldte Bishop for en "sexforbryder" og sagde, at højtstående medlemmer af kirken har dækket over hans handlinger.

- For at vi kan holde kirken sikker, er vi nødt til at stille sexforbrydere til ansvar for deres handlinger, uanset om de er pædofile eller voldtægtsmænd som Joseph L. Bishop, sagde Denson.

Derefter trådte en unavngiven mand op på podiet og fik Denson væk.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har efterfølgende kritiseret McKenna Denson for at afbryde gudstjenesten. Kirken udtaler, at det er "skuffende", at nogen kan finde på at afbryde kirkelige handlinger af personlige årsager.

Som præsident for et center for unge mormoner i Provo, Utah, i 1980'erne havde Joseph L. Bishop ansvaret for hundredvis af børn og unge.

Det er uvist, om han var til stede i kirken.

