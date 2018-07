Kvinde anholdt i USA for at være agent for Rusland

En 29-årig russisk kvinde, der er bosiddende i Washington i USA, er blevet anholdt og sigtet for at være en agent for den russiske regering.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium mandag.

Kvinden havde ifølge ministeriet til opgave at skulle udvikle bånd til amerikanske borgere og infiltrere politiske grupper.

Hun skal ifølge ministeriet have været involveret i en våbengruppe, der er støttet af National Rifle Association (NRA).

Ifølge anklagen arbejdede kvinden fra 2015 til 2017 på foranledning af en højt placeret embedsmand i den russiske regering, der senere blev en højtplaceret figur i den russiske centralbank.

Den russiske embedsmand er siden hen blevet sanktioneret af USA.

Kvinden er blevet anholdt søndag. Sigtelsen mod hende er først blevet offentliggjort mandag i retten i Washington.

Ifølge sigtelsen mod kvinden kan hun maksimalt få fem års fængsel for forbrydelsen.

Sigtelsen er offentliggjort samme dag som et opsigtsvækkende topmøde mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og den russiske præsident, Vladimir Putin.

På topmødet gjorde den russiske præsident et stort nummer ud af at sige, at Rusland ikke blandede sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

- Jeg blev nødt til at gentage, hvad jeg har sagt før, nemlig, at den russiske stat aldrig har blandet sig og har ingen intention om at blande sig, lød det fra Putin.

Det er samtidig kun få dage siden, at en amerikansk storjury konkluderede, at Rusland rent faktisk forsøgte at hacke sig adgang til amerikanske valgdatabaser.

Juryen rejste tiltale mod 12 russiske efterretningsofficerer, som de anklager for at skulle have hacket Demokraternes computernetværk, da Hillary Clinton var præsidentkandidat i 2016.

/ritzau/Reuters