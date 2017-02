NORDJYLLAND: En 38-årig kvinde øjnede en mulighed for at gøre en god handel, da hun på Facebook faldt over en profil, der havde flere gode sager til salg, men hun blev godt og grundigt snydt.

Muligheden for at købe designervarer som Kay Bojesen og Global knive til en god pris fik hende til at kontakte sælgeren

De blev enige om en pris på 4300 kroner for flere forskellige varer, og den 38-årige overførte beløbet. Hun så dog aldrig skyggen af de bestilte varer, og derfor har hun meldt sagen til politiet.