Ø. HVIDBJERG: En øjebliks indskydelse har nu resulteret i en plet på straffeattesten for en 33-årig morsingbo.

Ved retten i Holstebro blev hun torsdag dømt 30 betinget fængsel med en prøvetid på et år.

Kvinden, der er fra egnen omkring Ø. Hvidbjerg, opfordrede 4. oktober 2015 på Den Korte Avis’ Facebookside offentligt til en forbrydelse, idet hun om åbningen af en ny moské i København skrev "bomb den".

Kvinden blev dømt efter straffelovens paragraf 136 styk 1 om offentlig tilskyndelse til forbrydelse.

- Kommentaren er skrevet i et øjebliks dumhed. Men sagen her viser, at man skal tænke over, hvad man skriver offentligt på for eksempel Facebook. For det kan få konsekvenser, siger Ulrik Panduro, specialanklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.