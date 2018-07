Kvinde dræbt af politiets kugle ved gidseldrama i USA

En 27-årig kvindelig butiksansat, som blev dræbt i forbindelse med et gidseldrama i Los Angeles i weekenden, blev ramt af en af politiets kugler.

Det bekræfter politichef Michel Moore tirsdag.

Den ansatte var lørdag på vej ud af det supermarked, hvor hun arbejder, netop som den 28-årige Gene Evin Atkins havde affyret skud mod to politifolk og var på vej ind i butikken.

De to politifolk skød tilbage mod Atkins, og en af kuglerne ramte den 27-årige kvinde, forklarer politichefen.

Inde i butikken tog Atkins gidsler. Efter tre timer indvilgede han selv i at iføre sig håndjern og komme ud af supermarkedet, hvor et stort opbud af politi ventede på ham.

Inden gidseltagningen havde han blandt andet skudt sin egen bedstemor, tilsyneladende efter et skænderi mellem dem. Derfor var politiet efter ham.

Bedstemoren og en anden kvinde, der ifølge flere medier er Atkins kæreste, er tirsdag aften stadig i kritisk tilstand på hospitalet.

Søndag blev manden sigtet for drab på den 27-årige kvindelige medarbejder i supermarkedet.

Politichef Moore oplyser tirsdag ikke specifikt, om den sigtelse er frafaldet som konsekvens af afklaringen af, at det dræbende skud blev affyret af politiet.

Atkins er også sigtet for blandt andet bortførelse, gidseltagning og for at have skudt mod politiet. Han er fængslet mod en kaution på ni millioner dollar.

/ritzau/AP