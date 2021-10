Kvinde dræbt af skud fra filmstjerne under indspilning i USA

SANTA FE: Det var Hollywood-stjernen Alec Baldwin, der affyrede en rekvisit-pistol under en filmindspilning torsdag, hvor en kvinde blev dræbt og en mand såret.

Det bekræfter sherifkontoret i Santa Fe, der er hovedstad i den amerikanske delstat New Mexico, skriver det amerikanske medie TMZ.

- To mennesker blev skudt under indspilningen af en scene i westernfilmen "Rust", siger sheriffen i Santa Fe i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Et skudoffer, en 42-årig kvinde, er død af sine kvæstelser.

Den afdøde kvinde blev bragt til University of New Mexico Hospital, mens det andet skudoffer, en 42-årig mand, blev kørt til et andet hospital med ambulance.

Her modtager han akutbehandling, lyder det.

- Vi efterforsker hændelsen, siger sheriffen, hvis navn ikke er angivet.

Ifølge TMZ er den afdøde kvinde den 42-årige filmfotograf Halyna Hutchins. Det andet offer er instruktør Joel Souza.

Der er ikke rejst nogle sigtelser i forbindelse med sagen, fortæller betjente ifølge mediet.

Ifølge sherifkontoret involverede hændelsen en pistol, der blev brugt som rekvisit i filmen, der skal forestille at foregå i det 19. århundrede.

- Ifølge efterforskere viser det sig, at scenen, der blev filmet, involverede brugen af et rekvisit-skydevåden, da det blev affyret, lyder det.

- Kriminalbetjente efterforsker, hvordan og hvilken type af projektiler, der blev affyret.

Den 63-årige Hollywood-stjerne Alec Baldwin er med til at producere "Rust". Han spiller også karakteren Harland Rust - en lovløs person, hvis barnebarn bliver dømt for drab.

De to flygter, da drengen bliver dømt til døden ved hængning.

Baldwin har medvirket i et hav af film såsom "It's Complicated" og "Still Alice".

/ritzau/AFP