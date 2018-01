Kvinde får bøde for at dele billede af blotter på Facebook

KØBENHAVN: En 36-årig kvinde skal betale en bøde på 5000 kroner for at dele et billede på Facebook af en blotter.

Det har Østre Landsret besluttet mandag.

Der er tale om en stadfæstelse af en dom fra Retten i Nykøbing Falster sidste sommer.

Kvinden havde på det sociale medie lagt et billede ud af en mand, som hun mente havde blottet sig for hendes datter og en af datterens veninder.

Billedet havde kvinden taget med sin mobil af overvågningsbilleder fra en butik, som en ansat havde vist hende.

Da det blev lagt ud på en åben Facebook-profil blev det delt over 1000 gange.

Det er tredje gang, sagen om billedet af den formodede blotter behandles i retten. Første gang blev kvinden frifundet, fordi anklagemyndigheden havde rejst tiltale efter en forkert paragraf.

Først havde anklagemyndigheden fejlagtigt rejst tiltale mod hende for at have overtrådt persondataloven som dataansvarlig, men hun blev frikendt, fordi dette er forretningens ansvar.

Dette har forretningen i løbet af sagen fået en bøde for.

I den nye sag har kvinden været tiltalt for uden samtykke at have videregivet personfølsomme oplysninger i form af billederne af blotteren.

Landsretten vurderer, at kvinden med sin handling har videregivet personfølsomme oplysninger om strafbare forhold, og at det var på den måde, hun havde overtrådt persondataloven.

Retten har også vurderet, om hensynet til andre børn, som gerningsmanden på fri fod kunne krænke, vejede tungere end hensynet til at beskytte personfølsomme oplysninger.

Men det fandt landsretten ikke var tilfældet, fordi forbrydelsen var meldt til politiet, som samme dag som billederne blev lagt på Facebook havde sikret sig overvågningsvideoen fra butikken til brug for efterforskningen.

Det var i august 2016, at en mand blottede sig for de to piger ved en butik i Vordingborg. Det blev meldt til politiet, men moren til den ene pige tog altså også sagen i egen hånd.

Manden, der blottede sig for de to piger, blev i 2016 dømt for blufærdighedskrænkelse. Han fik ti dagbøder på hver 250 kroner.

Sagens anklager har tidligere fortalt til Ritzau, at bødestørrelserne i sagen begge er i overensstemmelse med praksis, og at der er tale om to forskellige sager, som ikke er dømt i sammenhæng.

