Kvinde i livsfare efter mands selvmordsforsøg

VALBY: En kvindelig togpassager er i kritisk tilstand, efter at hun mandag morgen blev ramt af en mandlig selvmorder.

På Valby Station kastede manden ifølge Københavns Politi sig ud foran et gennemkørende tog. Da toget ramte, blev manden slynget tilbage på perronen.

Her blev den ventende kvinde ramt så uheldigt, at også hun er i livsfare. Mandag formiddag er hun under behandling på Rigshospitalet.

Ved nitiden ønsker Københavns Politi ikke at kommentere sagen yderligere. Men tidligere på morgenen sagde vagtchef Michael Andersen til Jyllands-Posten, at kvinden har pådraget sig et hovedtraume.

Episoden betød samtidig, at togdriften var ramt. Fra klokken 08.30 kunne togene dog igen passere Valby Station.

I løbet af formiddagen ventes togene at have rystet alle forsinkelser af sig, oplyser DSB.

/ritzau/