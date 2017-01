SKANDERBORG: 47-årige Stinne Bay fra Skanderborg har mistet sig fleksjob. Årsagen er en række oplysninger, som kommunen har sammenstillet efter have fulgt hende tæt på Facebook. Det skriver Avisen.dk.

På Facebook kunne kommunen nemlig se, at hun knoklede løs og både afholdte kurser og stod i butik mange timer om ugen.

Der var bare et problem; butikken har ifølge Stinne Bay stort set aldrig været åben, og kurserne har ofte ikke været afholdt, da der har manglet deltagere.

- Det er så frustrerende, at de bare konkluderer ud fra noget, de har set på Facebook uden at stille mig spørgsmål eller undersøge det nærmere. Har de nogen tvivl kan de jo bare ringe og spørge, siger Stinne Bay til Avisen.dk.

Hun har siden oktober 2015 været i et fleksjob, hvor hun renoverede gamle møbler, malede, afholdte kurser og udførte diverse "handywoman" opgaver.

Firmaet, hvor Stinne Bay arbejdede i fleksjob, blev oprettet på hendes fars CVR-nummer. Det skete, da Skanderborg Kommune ikke havde nogle tilgængelige fleksjob, hvorefter Stinne Bay og hendes far besluttede selv at finde en løsning.

Det er fuldt ud lovligt for en ægtemand eller andre familiemedlemmer at oprette en virksomhed og ansætte en som fleksjobber i følge Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere (LAFS).

Kommune benytter sig af Facebook

Skanderborg Kommune vil ikke kommentere den konkrete sag, men souschef i Beskæftigelse og Sundhed ved Skanderborg Kommune, Anja Nørby Sørensen, bekræfter, at de benytter oplysninger fra Facebook i den kommunale sagsbehandling.

- Praksis i Skanderborg Kommune, når vi har en mistanke om uberettiget udbetaling af en given ydelse, er, at vi indsamler en vifte af informationer - her kan informationer fra Facebook også indgå. Det sker for at få et troværdigt billede og et robust grundlag at træffe en afgørelse ud fra. Her er det vigtigt at tilføje, at eventuelle informationer fra Facebook ikke står alene. De er en del af det samlede billede, siger hun til Avisen.dk.

Stinne Bay er dybt uenig i, at der har været en bred vifte af informationer, da Skanderborg Kommune ifølge hende udelukkende har truffet en afgørelse på baggrund af det, de har set på Facebook. Hun har klaget over Skanderborg Kommunes afgørelse og sagen er nu nået til Ankestyrelsen.

I Aalborg blev en lignende sag kendt i offentligheden i december 2016. Her blev en kvinde bedt om at arbejde fire timer ekstra om ugen i sin praktik, da hun på Facebook havde lagt et foto op, som viste, at hun havde bagt småkager derhjemme.