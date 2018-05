Kvinde opdagede selv sin stjålne bil - og bilisten ejede heller ikke fjernsynet i bilen

VESTBJERG: En 29-årig mand fra Sydjylland fremstilles lørdag i grundlovsforhør, sigtet for brugstyveri af en bil og et indbrud i Aalborg.

Årsagen til, at Nordjyllands Politi kunne slå en klo i manden fredag eftermiddag, er et helt usædvanligt tilfælde. Det fortæller vagtchef Poul Fastergaard.

Bilens ejer - en nordjysk kvinde - meldte sin bil stjålet torsdag. Og fredag opdagede hun selv, at bilen kørte rundt på Bakmøllevej, der går mellem Nørhalne og Vestbjerg.

Hun ringede til politiet, som sendte en patrulje afsted og fik standset manden.

- Han havde også et fjernsyn i bilen, og vi fandt så ud af, at det stammer fra et indbrud på Thomas Kingos Vej i Aalborg. Så han fik lov til at overnatte i arresten og skal fremstilles senere lørdag, fortæller Poul Fastergaard.

Når politiet vil forsøge at få manden varetægtsfængslet, skyldes det, at han er godt kendt af politiet i forvejen.