Kvinde påkørt i Sakskøbing som led i bandekonflikt

En kvinde er onsdag ved middagstid blevet kørt ned i Vestergade i Sakskøbing på Lolland.

Ifølge politiet påkørte føreren af en sort Audi klokken 12.06 med vilje kvinden, hvorefter bilen forsvandt i ukendt retning med høj hastighed.

Offeret for påkørslen blev bragt til sygehuset for at blive behandlet for sine skader. Hun skulle være uden for livsfare.

Siden har politiet ledt intenst efter gerningsmanden, og klokken 13.35 blev en 38-årig mand fra lokalområdet anholdt og sigtet for drabsforsøg.

Politiet vurderer, at hændelsen har forbindelse til den lokale bandekonflikt i området.

Det fortæller politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

- Der er meget, der tyder på, at denne hændelse kan have forbindelse til den verserende konflikt i det lokale bandemiljø.

- Vi vil under ingen omstændigheder acceptere denne adfærd, siger Kim Kliver.

