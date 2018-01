Kvinde sad fast i elevator - vagten blev væk

LØGSTØR: - En rigtig ubehagelig oplevelse...

Sådan lyder det fra 71-årige Lisbeth Bohmann fra Løgstør, efter hun sad fast i en ellers ny elevator i Byens Hus i Østergade Løgstør. Det er en kommunal ejendom, hvor mange ældre har deres gang. Lokalerne rummer blandt andet Ældre Sagens lokaler samt en malerskole.

Det var netop et kursus på malerskolen, som havde fået gangbesværede Lisbeth Bohmann til at tage elevatoren.

- Jeg var blevet ringet op af min lærer på skolen, Michael Andersen, som glad kunne fortælle, at elevatoren nu endelig var i orden, og jeg godt kunne komme på besøg, fortæller Lisbeth Bohmann, som ellers havde sagt farvel til malerskolen, fordi hun ikke magter at tage trapper op.

- Men det skulle være dejligt at komme på skolen igen. Derfor kørte jeg til Byens Hus og gik glad ind i den nye elevator, trykkede på 3-tallet og forventede at komme hurtigt op på tredje sal, hvor skolen ligger.

Urokkelig fast

- Men sådan gik det ikke. Kort efter stoppede elevatoren - og den sad urokkelig fast, fortæller Lisbeth Bohmann, der inde fra elevatoren fik kontakt til sin lærer, som stod udenfor for at assistere og prøvede at finde hjælp til at få hende fri.

- Det lykkedes imidlertid ikke. Derfor trykkede jeg til sidst på hjælp-knappen, fortæller Lisbeth Bohmann, der fik kontakt til en kvinde i højttaleren, som i første omgang foreslog den uheldige elevatorbruger at holde stop-knappen inde i 10 sekunder.

Det gav ikke noget resultat, og derfor lovede hun at kontakte vagtcentralen.

Ondt i begge ben

- Ja, jeg ved ikke hvem vagtcentralen er, men jeg forventede da, at der var hjælp på vej, siger Lisbeth Bohmann,, der som nævnt er gangbesværet, og derfor fik ondt i begge ben af at stå og vente.

- Derfor tog jeg min frakke af og satte mig på den, men det blev hurtigt hundekoldt, gulvvarme er der i hvert fald ikke elevatoren.

- Til gengæld fik jeg god tid til at tænke. For der gik mindst en times tid på den måde. Og jeg hørte stadig ikke noget fra vagtcentralen, siger Lisbeth Bohmann, hvis tålmodighed til sidst slap op.

- Fra min position dernede på gulvet havde jeg ikke mulighed for at gøre ret meget. Jeg var ved at være godt træt af at vente og havde ondt i mine ben, siger hun.

Derfor tog hun sin mobiltelefon - som hun heldigvis havde med - og ringede til den lokale installatør, Midtfjord El.

Nummeret havde hun i sin telefonbog, fordi Lisbeth Bohmann og hendes nu afdøde mand i sin tid selv ejede installatørforretning i Løgstør.

- De lovede at komme efter 10 minutter. Og det gjorde de sammen med en flink og venlig mand fra Park og Vej i Vesthimmerlands Kommune.

Fik en stol

Det første Lisbeth Bohmann bad om, da elevatordøren endelig åbnede var en stol, så hun via den kunne komme op at stå. For knæproteserne gjorde frygtelig ondt.

- Men det hele gik - og ud kom jeg da, siger Lisbeth Bohmann, som understreger, at hun på intet tidspunkt var utryg.

Til gengæld er hun hamrende utilfreds med, at vagtselskabet ikke lod høre fra sig - som lovet.

- Godt der findes mobiltelefoner. Men dem der har leveret elevatoren og står for vagten - smid dem dog ud, siger Lisbeth Bohmann, som samtidig anbefaler, at der bliver lavet en ordentlig installation af den nye elevator.

- Og så skal der en klar skiltning til, så man kan finde ud af, hvor man henvender sig i nødstilfælde, siger Lisbeth Bohmann, som også godt kunne bruge en stol i elevatoren.

Forlanger redegørelse

Vesthimmerlands Kommune har udbedt sig en redegørelse fra Thyssen, der har installeret elevatoren.

Da Byens Hus er en kommunal ejendom er det nemlig kommunen som har bestilt elevatoren.

Teamleder ved Vesthimmerlands Kommunes ejendomscenter, Hans Ebdrup Kjær, lægger ikke skjul på, at kommunen finder sagen helt uacceptabel.

- Det må bare ikke ske. Det er et spørgsmål om tryghed. Det er ulykkeligt og dybt beklageligt, at ingen fra vagtselskabet vendte tilbage, da Lisbeth Bohmann bad om hjælp.

- Det er jo noget værre rod - og det kan vi ikke leve med. Derfor har vi i dag bedt Thyssen om en redegørelse, siger Hans Ebdrup Kjær.

Ingen kommentarer

Hvad Thyssen har tænkt sig at svare vil teamleder Niels Andersen fra elevatorfirmaet ikke sige noget om.

Faktisk vil han slet ikke kommentere sagen.

- Hvorfor skulle vi dog det?

- Jamen, jeg synes da det vil give god mening med en forklaring samt en kommentar fra jer. Det er derfor jeg ringer til dig.

- Du får ingen kommentar til det. Du kan skrive til mig, lød svaret, da NORDJYSKE Medier mandag forgæves var i telefonisk kontakt med Niels Andersen i et forsøg på at få en forklaring på, hvad der gik galt.