Kvinde skræmt af folk på motorvejsbro

SÆBY: En 44-årig kvinde fra Thyholm blev torsdag aften noget skræmt, da hun kørte på E45 Frederikshavnsmotorvejen nær Sæby.

Kvinden frygtede angiveligt, at personerne på broen kunne være i gang med at kaste noget ned fra motorvejsbroen, som det jo er sket nogle gange i den seneste tid flere steder i landet.

På motorvejsbroen kunne den kvindelige bilist se op mod 10 personer, der stod og kiggede ud over motorvejen, og det gjorde hende noget nervøs - så nervøs, at hun kontaktede Nordjyllands Politi, der straks sendte en patrulje til stedet.

Det viste sig dog, at det var en lokal fotoklub, der var ude for at lave langtidseksponeringsbilleder af motorvejen.

De fik en snak med patruljen og kunne godt se, hvorfor bilisterne måske kunne være lidt nervøse.

Politiet opfordrede fotograferne til at have stativ med en anden gang, når der skulle eksperimenteres på en motorvejsbro.

Så kunne bilisterne måske lidt tydeligere se, hvad der foregik og ikke blive nervøse for nedkastede ting.