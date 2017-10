Kvinde tiltalt for drabsforsøg: Bestilte og betalte for drab

LYNGBY: Nordsjællands Politi rejser tiltale mod en 58-årig kvinde for at have bestilt et drab, som dog aldrig blev udført. Hun tiltales for drabsforsøg.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Kvinden skal ifølge politiet have forsøgt at dræbe en navngiven person, da hun på internettet bestilte og betale en anden, som skulle udføre drabet.

Forbrydelsen skal være foregået i vinteren 2016 til 2017.

Kvinden har siddet varetægtsfængslet siden 31. marts, hvor hun blev fængslet for såkaldt dobbeltlukkede døre. Det betyder, at retsmødet er så hemmeligt, at end ikke den konkrete sigtelse er offentligt kendt.

/ritzau/