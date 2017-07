Kvindelig dirigent fra Thy tilbage i Indien

THY-HANNÆS: Danmarks første kvindelige dirigent. Maria Badstue, er efter sin adoption for 35 år siden til en familie i Thisted vendt hjem til Indien, hvor hun i en periode skal dirigere 20 musikere fra Symphony Orchestra of India i Mumbai Royal Opera House.

Hun fortæller til Times of India, at det har været meget følelsesladet for hende at vende hjem til Indien for første gang i hendes liv siden hun forlod landet som fem måneder gammel.

Specielt også over at opleve de store kontraster mellem rige og fattige i en millionby som Mumbai.

Arrangementet er skabt af en indisk født britisk operasanger, Patricia Rozario, og Maria Badstue fortæller også, at hun håber på at vende tilbage til Indien og gøre mere for at hjælpe med at få fremmet den klassiske musik.