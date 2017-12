Kvindelig EM-helt: Ville ønske vi selv råbte "store patter"

KØBENHAVN: Kvindelandsholdets Sanne Troelsgaard ser intet galt i, at herrelandsholdets kampråb efter en sejr bliver afsluttet med ordene "store patter".

Hun mener ligefrem, det kunne være sjovt, hvis kvindelandsholdet tog ved lære af herrerne.

- Det kunne være ret fedt, hvis vi råbte noget lignende, ikke? Men nej, det gør vi ikke. Vi er meget kedelige på det punkt. Så det kan godt være, vi skal ud og have fundet noget inspiration, nu når de råber deres, griner hun.

Efter en vellykket VM-kvalifikation delte herrelandsholdet en video af holdets sejrsråb fra omklædningsrummet på det sociale medie Twitter.

DBU’s Fodboldens Etiske Råd skal torsdag tage stilling til, om det er i strid med DBU’s etiske retningslinjer, at ordene bliver råbt af herrerne i forbindelse med en sejr.

Det er en klar overreaktion, mener Troelsgaard.

- Den video, der er lagt op, er ikke noget, der rører mig. Nu kan jeg kun udtale mig på mine egne vegne, men det er ikke noget, jeg overhovedet bliver stødt over.

- Jeg synes da bare, det kunne være sjovt, hvis vi råbte det samme. Jeg synes, det er lige voldsomt nok, at der skal laves en sag ud af det, siger hun.

- Jeg synes, det er en god måde at fejre en kollektiv sejr på. Så at de råber det, synes jeg bare er fedt.

Sejrsråbet er, efter videoen blev offentliggjort, blevet kritiseret fra flere sider, blandt andre af foreningen Everyday Sexism Project Danmark.

Men Troelsgaard mener ikke, at det er sexistisk, når herrerne råber "store patter". Andre ting finder hun mere alvorlige end et sejrsråb.

- Når folk har ment, vi skulle spille i mindre shorts og trøjer, har vi reageret. Vi spiller i normalt fodboldtøj som alle andre. Så hvis nogen foreslog, at vi skulle spille i bikini, eller i tøj som volleyballspillerne spiller i, så ville vi reagere.

Hun fortæller desuden, at det at råbe kontroversielle ting er en del af fodbold, og at hun ikke selv holder sig tilbage med skældsordene, når bolden ruller på grønsværen.

- Under en kamp, hvor følelserne sidder uden på tøjet, der råber jeg også mange skældsord. Hvis alt det, jeg råber, det skulle behandles, så kunne jeg da sidde på anklagebænken efter hver halvleg, siger den 29-årige midtbanespiller.

Sanne Troelsgaard spiller til dagligt i den svenske fodboldklub FC Rosengård.

/ritzau/