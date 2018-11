Tidligere Fortuna-målmand slår døren ind til mandeverden

FODBOLD: Når 2018 bliver til 2019, bliver der skrevet et stykke dansk fodboldhistorie hos 1. divisionsklubben HB Køge.

Fredag meddeler klubben med hjemmebane i Herfølge, at man har ansat Heidi Johansen som ny målmandstræner for klubbens bedste herrehold fra årsskiftet.

Det gør den tidligere kvindelandsholdsspiller til den første professionelle kvindetræner på et dansk herrefodboldhold.

- Jeg er glad, stolt og beæret. Det er en kæmpe mulighed, som jeg var nødt til at sige ja til, siger den kommende træner til klubbens hjemmeside.

- Og så synes jeg, at det er enormt fedt, at HB Køge tør at gå forrest og ansætte en kvinde. Det er jeg naturligvis virkelig glad for, at de har gjort.

Hun kommer fra en stilling som målmandstræner for kvindelandsholdet, et job hun fortsætter i sideløbende med jobbet i HB Køge.

I den sjællandske klub er man sikker på, at man har set rigtigt med ansættelsen af Heidi Johansen.

- For mig er det ikke en kønskamp, overhovedet. Vi har selvfølgelig overvejet, om der kunne være noget negativt i det, men vi har set, at der er mange flere fordele, end der er negative sider.

- Det handler nøgternt, om de kvaliteter personen besidder. Vi tænker ikke i køn. Vi tænker i kvaliteter, siger administrerende direktør Per Rud til DR Sporten.

