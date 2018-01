Kvinden med styr på Nepals bjergbestiger-rekorder er død

Elizabeth Hawley, en kvindelig amerikansk journalist, der har stået bag den uofficielle journalisering af rekorder for bjergbestigning i Nepal, er død.

Hun blev 94 år gammel, skriver nyhedsbureauet AP.

Hawley har levet i Nepal siden 1960 og er kendt for at notere bjergbestiger-aktivitet i et område, der dækker otte af verdens 14 højeste tinder - inklusiv Mount Everest.

Det gjorde hun i "Himalaya Databasen", der er anset for at være en uofficiel rekordbog for bjergbestigning.

Myndighederne i Nepal holder ikke selv en sådan database ved lige.

Hawley var indlagt med komplikationer fra en lungebetændelse i ugen op til sin død.

I bjergbestigerkredse modtages nyheden om Hawleys død med vemod.

Det globale bjergbestiger-samfund har mistet en "stor ven", siger Ang Tshering Sherpa, der er en tidligere direktør for Nepals Bjergbestiger Sammenslutning, til nyhedsbureauet Reuters.

Elizabeth Hawley blev født i Chicago i 1923 og begyndte at skrive for Reuters i 1962.

/ritzau/