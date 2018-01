Kvinder banker forgæves på krisecentres døre

Mange voldsramte kvinder går forgæves, når de søger hjælp på landets krisecentre, skriver Politiken Søndag.

På et år har krisecentrene 4561 gange givet besked om, at der ikke var plads til en voldsramt kvinde. Det svarer til seks ud af ti henvendelser, og det er det højeste antal i mange år, viser tal fra Socialstyrelsen ifølge Politiken.

Udviklingen får flere organisationer og partier til at råbe vagt i gevær.

- Det er overhovedet ikke i orden, at det ser sådan her ud. Det er meget farligt for mange af de her kvinder, når vi ikke kan hjælpe dem, siger direktøren for kvindekrisecentret og hjælpeorganisationen Danner, Lisbeth Jessen.

De mange afvisninger skyldes, at krisecentrene ikke har plads nok, og det skal der gøres noget ved, mener Lisbeth Jessen.

- Vi ser, at politikerne sætter hårdt ind mod bander og laver bandepakker for at løse alvorlige problemer. Og vi spejder efter lignende pakker, når det kommer til at nedbringe volden i hjemmet, siger hun til Politiken.

Socialdemokratiet finder de nye tal "ekstremt" bekymrende.

- Regeringen skal tage teten for at se, hvad der ligger til grund for den her problematik.

- Hvis der er for få senge, så må vi få kigget på det, hvis der er andre problemer, så skal vi sikre, at de får et andet godt tilbud, som de kan få til at passe ind, siger ligestillingsordfører Rasmus Horn (S).

Enhedslisten bakker op om bekymringen.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) vil følge området "meget, meget tæt", men afviser over for Politiken at sætte flere penge af til en langvarig indsats nu og her.

/ritzau/