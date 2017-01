HELE LANDET: For første gang i fem år falder antallet af rygere i Danmark, skriver Politiken torsdag.

Blot 16 procent fylder lungerne med røg hver eneste dag, mens tallet i en årrække har ligget stabilt på 17 procent. Dermed har danskernes rygning nået sit laveste niveau siden de første målinger i 1950’erne.

Det er mænd, der går forrest i den udvikling. Mens det nu kun er 15 procent af mænd, der ryger dagligt, står kvinder fast på 17 procent.

Det viser den årlige officielle undersøgelse af danskernes rygevaner, som Gallup på vegne af Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen har udført blandt godt 5000 borgere fra 15 år og op. Et fald på ét procentpoint dækker over, at folk i titusindvis dropper tobak.

Kvinder bliver meget afhængige

Årligt koster rygning 13.600 danskere livet.

Tobak er den enestående faktor, der er mest skadelig for danskernes helbred, og røg skærer over tre år af befolkningens gennemsnitlige levealder.

Derfor glæder direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen sig over for Politiken over udviklingen.

- Det går den rigtige vej. Men højst overraskende er det kvinderne, der har sværest ved at holde op med at ryge. De føler sig meget afhængige. Det bekræfter for mig, at det er afgørende, at vi forhindrer børn og unge i at begynde.

Mens 49 procent af kvinderne oplever sig som meget afhængige af nikotin, gælder det kun for 36 procent af mændene.

Der er ifølge Sundhedsstyrelsen indikationer i videnskaben på, at kvinder har sværere ved at holde op med at ryge, og at rygestopmedicin virker mindre godt for kvinder end for mænd.

/ritzau/