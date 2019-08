Kvinder investerer bedre end mænd: Her er hemmeligheden

PRIVATØKONOMI: Langt flere mænd end kvinder tømmer sparegrisen og lader nogle af de hårdt tjente kroner boltre sig på aktiemarkedet.

Men de kvinder, der kaster sig ud i investering i aktier, klarer sig til gengæld i snit to procentpoint bedre end mændene, når det gælder om at skabe afkast. Det viser data for 2019 fra Saxo Bank.

Philip Frijs, som er chef for investorprodukter i Saxo Bank, mener, at der er en del at lære af kvinderne - særligt nu hvor aktiemarkedet bevæger sig i zigzag.

- Vi ser i øjeblikket bølger på aktiemarkedet - og skum på bølgerne. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men det kræver ofte en lidt længere tidshorisont, som ikke alle har tålmodigheden til, siger Philip Frijs og fortsætter:

- Der kan man lære noget af kvinderne, der ofte agerer lidt anderledes. De har større tendens til at vælge nogle aktier, de virkelig tror på, og så blive i dem. Kvinderne er ofte lidt mere langsigtede og lader sig ikke slå ud af perioder med uro.

Hos Saxo Bank oplever de, at kvinderne særligt har set sig lune på de grønne aktier, og det har for mange vist sig som en guldrandet forretning.

Det grønne fokus har fået et nyt segment til at interessere sig for investering.

- Vi ser mange kvinder, som ikke tidligere har investeret, men som nu i højere grad sætter penge fra opsparingen i aktiemarkedet, fordi de virkelig tror på bæredygtighed og den grønne omstilling og vil placere deres penge dér, fortæller han.

Grundighed og forsigtighed

Hos Dansk Aktionærforening ser de også, at kvinderne i langt højere grad end tidligere har fået smag for aktieinvestering. Det gælder eksempelvis i deres investorskole samt på deres kurser.

- Jeg kan se i dialogen med kvinderne, at de ofte er mere opmærksomme på at sætte sig ind i tingene og fokuserer mere på de risici, der er ved enhver investering. Der kan være en tendens til, at de er mere grundige, fortæller Mikael Bak, som er direktør i Dansk Aktionærforening.

Det kommer derfor heller ikke bag på ham, at kvinderne har satset på aktier, der i gennemsnit har klaret sig bedre.

Udenlandske undersøgelser har også tidligere vist, at kvinderne opnår højere afkast. Ofte foretager de færre handler end mændene.

Mikael Bak mener, at kvindernes succes skyldes en kombination af grundighed og til dels forsigtighed.

- Kvinderne forsøger at lytte mere til de fornuftige råd - for eksempel om at sprede investeringerne på mange aktier eller gå ind i passive investeringsfonde, siger han og fortsætter:

- Helt generelt ser vi en tendens til, at mænd oftere har en tendens til at gamble og gå efter de store eller hurtige gevinster, og det kan være dyrt i disse urolige tider. Her kan mændene helt sikkert lære af kvinderne.

Nedsæt din risiko som investor * Læg en strategi, og hold dig til den. Nogle af de vigtige spørgsmål er, hvor meget du har råd til at investere for, og hvornår vil du kunne trække pengene ud igen. * Jo længere tidshorisont du har, jo større er muligheden for, at markedet når at gå op i løbet af perioden. * Invester i noget, du selv tror på fremadrettet. * Spred din investering - og dermed din risiko - på forskellige produkter. Spred dig på tværs af brancher, sektorer og lande. * Tjek altid omkostningerne på investeringsproduktet. Det kan blive dyrt i det lange løb. Kilder: direktør for Dansk Aktionærforening Mikael Bak, chef for investorprodukter i Saxo Bank Philip Frijs. Vis mere mindre expand_more expand_less

/ritzau fokus/