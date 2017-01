SYDDANMARK: 811 syddanske kvinder er ved en fejl blevet indkaldt for sent til en supplerende kræftundersøgelse. 138 af dem har efterfølgende fået konstateret brystkræft, oplyser Region Syddanmark.

For de kvinder, der har fået konstateret brystkræft, er den for sene indkaldelse på mellem 1 og 37 dage. De berørte kvinder bliver alle kontaktet, oplyser regionen.

Regionen forklarer, at den har fortolket lovgivningen forkert. Dermed har den ikke overholdt ventetidsgarantien, der er på 14 dage for undersøgelse af brystkræft, efter at der er opstået mistanke efter en mammografi.

I gennemsnit har kvinderne ventet 7,25 dage for længe.

Uforbeholden undskyldning

Direktøren for Odense Universitetshospital, Kim Brixen, undskylder uforbeholdent over for de berørte kvinder og deres pårørende.

Han understreger, at forsinkelsen efter alt at dømme ikke har haft betydning for kvindernes chance for at blive helbredt.

- Det tror vi ikke. Og det bygger vi på, at eksperter har vurderet, at man har cirka 30 dage at løbe på, siger Kim Brixen.

- Brystkræft er heldigvis en kræftform, der vokser relativt langsomt. Så det er ikke fra time til time, vi taler om. Men når det er sagt, skal tingene selvfølgelig køre efter reglerne.

Sundhedsordfører: Uforståelig fejl

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, mener, det er komplet uforståeligt, hvordan fejlen kan ske. Han vil have sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i samråd om sagen.

- Vi ved, hvor vigtigt det er at komme hurtigt i gang med undersøgelser og behandling, hvis man skal øge chancerne for at overleve en kræftsygdom.

- Derfor kan det selvsagt også få fatale konsekvenser, hvis man ikke reagerer hurtigt på en mistanke om kræft, påpeger han.

