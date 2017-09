Kvinder sagsøger Google for at diskriminere

VERDEN: Internetgiganten Google sagsøges for at have kønsdiskriminerende lønninger. Det mener tre tidligere kvindelige ansatte, der står bag søgsmålet.

Målet for de tre kvinder er, at flere tusinde Google-ansatte skal repræsenteres.

Kelly Ellis er én af de tre tidligere ansatte bag søgsmålet.

- Jeg er stået frem for at rette op på et udbredt problem med partiskhed hos Google i forhold til køn, siger hun i en udtalelse.

Ellis sagde op hos Google i 2014, efter at mandlige ingeniører med lignende erfaring blev hyret i bedre betalte job, mens hun blev nægtet en forfremmelse trods fremragende evalueringer.

- Det er på tide at stoppe med at overse disse problemer inden for teknologibranchen.

Søgsmålet blev anlagt torsdag i byen San Francisco. Forinden har en føderal undersøgelse fundet belæg for, at der systematisk diskrimineres mellem de 21.000 Google-ansattes lønninger.

De foreløbige konklusioner viser, at kvinder tjener mindre end mænd i stort set alle stillinger.

Det mener Google dog ikke. Internetgiganten hævder, at der ikke er forskel i mænd og kvinders løn.

Talsperson for Google, Gina Scigliano, oplyser, at selskabet vil gennemgå søgsmålet detaljeret, "men vi er uenige med de centrale beskyldninger", tilføjer hun.

Søgsmålet kommer, efter at en mandlig ingeniør blev fyret for at skrive et memo om forskellen mellem kvinder om mænd hos Google.

Han forklarede i memoet, at kvindelige ingeniører er underrepræsenterede i Google, fordi der er naturlige forskelle på de to køn.

/ritzau/AP