Kvinder som udspekulerede storsvindlere i "Ocean’s 8": Patetisk og uoriginalt

FILM:"Ocean’s 8"

Ja, ja. Det måtte jo komme.

Selvfølgelig skal kvinderne have en film, hvor de er det snedige køn og overlegne i forhold til mændene.

Kvinderne har brug for oprejsning og for at (be)vise, at de ikke er til at løbe om hjørner med. Så kvinderne i filmen her skal (be)vise, at de også kan være kriminelle uden at blive fanget. Man bliver så træt på sit køns vegne. Suk!

Hvorfor er det fedt, at kvinder nu også skal være udspekulerede storsvindlere?

Hvorfor ikke bare lade mændene fortsætte med at være banditterne? Det klarer de udmærket selv. Kald mig stereotyp, men den rolle passer bedst til mænd. Er det virkelig sådan, vi skal vise, at kvinderne (også) er et stærkt køn?

Anne Hathaway spiller kendissen Daphne Kluger, der er æresgæst ved en stor middag på The Met. Designeren Rose (Helena Bonham Carter) skal klæde hende på.

Men nu når det var blevet besluttet, at kvinderne skulle have en film, hvor de er udspekulerede kriminelle, kunne man så ikke i det mindste have tænkt i originalitet?

"Ocean’s 8" har, som den opmærksomme filmkender nok har regnet ud, noget at gøre med Ocean’s-trilogien, hvor mestertyven Danny Ocean (George Clooney) i hver film ledsager et team af dygtige småkriminelle med hver deres kvaliteter.

"Ocean’s 8" har samme plot. Debbie Ocean, (Sandra Bullock) søster til nu afdøde Danny Ocean, (man kan gætte på, at grunden er, at Clooney takkede nej til at medvirke) løslades fra fængslet og samler straks et hold af dygtige småkriminelle til at hjælpe sig med at begå et spektakulært og nøje gennemtænkt kup, hvor der skal stjæles en diamanthalskæde til en værdi af 150 millioner dollars. Mere er faktisk ikke nødvendigt at referere fra filmen. For har du set de andre Ocean’s film, ved du, at det ender med, at missionen lykkedes, og alle er glade.

Se et klip fra "Ocean’s 8" her.

Hvor kommer det originale? Når man nu så åbenlyst gerne vil gøre noget godt for kvindekønnet og ligestillingen, hvorfor så ikke finde på et helt nyt koncept og et helt nyt plot? Måske et, hvor kvinderne var overlegne på en anden måde end at være overlegne forbrydere?

Det virker selvmodsigende, at man meget gerne vil illustrere, hvor gode og begavede kvinder er, så mænd kan opleve, at selvom man er smuk og skøn, kan man godt have noget mellem ørerne - hvorefter man så opdigter kvindelige karakterer, der benytter deres begavelse på at begå en forbrydelse!

Alle Oceans otte kvinder (inklusiv hende selv) efter, at de nu hver især er blevet mangemillionærer.

Ikke nok med det, så sker der også, direkte og indirekte, en nedgørelse af mændene i filmen:

Det er (selvfølgelig) Debbies ekskærestes skyld, at hun endte fem år i fængsel. (Nu tager jeg mændenes parti: Det var faktisk også hendes egen skyld.)

På et tidspunkt, hvor Debbie og Lou (Cate Blanchett) snakker om, hvem de kan bruge på deres forbryderhold, og Lou nævner en mand, verfer Debbie forslaget væk med begrundelsen, at det er et hankønsvæsen, hun foreslår.

“ Magen til kvindechauvinist skal man lede længe efter! Hvorfor gør de det?!

Så er kvindefolket pludselig ikke så overlegne, som Hollywood gerne vil fremstille dem. Det bliver nærmest patetisk, og alle de gode intensioner, der måtte have været i filmens tilblivelse, bliver skudt ned med boomerang, som ryger lige tilbage i hovedet på alle kvinder.

I filmen er også en lille hage, der drejer sig om, at Debbie gerne vil tage hævn over sin ekskæreste. Så ikke nok med, at kvinderne bliver fremstillede som luskede tyve, nu er de også hævntørstige!

Det interessante er, at hvis en af mine mandlige kollegaer havde anmeldt filmen og givet den samme kritik, så skulle han muligvis have vejet sine ord mere for at undgå at støde nogle (læs: nogle kvinder).

Det er egentlig for galt og mest af alt ærgerligt.

Se et klip fra "Ocean’s 8" her.

For man kan se for sig, hvordan en mandlig anmelders email-indbakke ville blive rødglødende af sure beskeder fra modne kvinder, der føler sig stødt på manchetterne, øh nå nej, stødt på armbåndene?!

Måske er det hele bare udtryk for en overreaktion.

Filmen fremstiller og viser kvinder som et stærkt køn, for deres forbryderiske kup går selvfølgelig som smurt, men mislykkes også, fordi Debbie er nederdrægtig over for mænd, Hvad kommer der ud af det? Ikke særlig meget. For i bund og grund er det ligegyldigt.

Nok er det en film spækket med stjerneskuespillere, som udfører deres arbejde til perfektion, men det redder ikke handlingen fra at være uoriginal.

Filmen er ganske underholdende - bevares - og det er også derfor, den får sine to positive stjerner. Men det kunne have klædt filmen at være en smule nytænkende og ikke bare være et spin-off på en trilogi, der fungerer godt helt for sig selv. Det lugter mest af alt af en pengemaskine, som altså ikke har noget at gøre med diamanthalskæden i filmen at gøre.

1-0 til mændene.

"Ocean’s 8"