Mogens Hougesen fortæller, at politiets jurister nu vurderer, om kvinderne skal fremstilles i grundlovsforhør.

- Her har de siddet i nat, oplyser vagtchefen.

Nordjyllands Politi blev tilkaldt klokken 18.43, og tog de to rumænske kvinder med til politistationen.

Politiet kunne konstatere, at butikstyvene havde stjålet 50 stk. Gillette barberblade.

- De havde for 9760 kroner barberblade på sig, fortæller vagtchef Mogens Hougesen fra Nordjyllands Politi.

Og det skulle vise sig at være med god grund.

NØRRESUNDBY: Alarmen gik i gang mandag aften, da to rumænske kvinder gik igennem kasselinjen hos Kvickly i Nørresundby.

Et butikstyveri har indtil videre kostet en nat i brummen

