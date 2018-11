Kvinderne præger nominering til Årets Sportsnavn

KØBENHAVN: Søndag blev der sat navn på de 15 atleter, som er nomineret til prisen som Årets Sportsnavn 2018. Prisen uddeles i samarbejde mellem Jyllands-Posten og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

De 15 nominerede kommer fra 14 forskellige sportsgrene, og det er i høj grad kvinderne, som sætter sit præg på listen.

To af nomineringerne er til par, hvilket giver i alt 17 navne på listen, og af dem er hele 12 kvinder.

- Det er også bemærkelsesværdigt, hvor meget de danske elitekvinder rykker i disse år, siger Morten Mølholm, administrerende direktør i DIF.

- Til OL i Rio i 2016 førte de danske kvinder an, og den linje ser ud til at fortsætte med en klar overvægt af kvinder på kandidatlisten til at blive Årets Sportsnavn 2018.

Ifølge DIF-direktøren er en af årsagerne, at elitemiljøet for kvinder mange steder er blevet markant bedre de senere år.

- Der er noget, som kunne tyde på, at det er lykkedes for os i dansk idræt at skabe nogle gode miljøer for kvinderne at dyrke eliteidræt i. For det er jo bredt nu.

- Det er ikke bare i en enkelt idrætsdisciplin, at det er lykkedes os at få kvinderne rigtig godt frem. Det er i mange nu. Det lover super godt, og vi er meget glade for, at kvinderne er så godt med.

Prisen i 2017 gik til badmintonspilleren Viktor Axelsen, som efter et skadeplaget år ikke er blandt de nominerede i år.

15. december skæres listen ned til tre nominerede, hvorfra vinderen kåres 5. januar.

Listen over nominerede tager sig således ud:

*Amalie Didriksen, banecykling

*Annika Langvad, mountainbike

*Ashli Williamson og Bjørn Bitsch, sportsdans

*Caroline Wozniacki, tennis

*Cathrine Dufour, dressur

*Emma Aastrand, Jørgensen, kajak

*Helle Frederiksen, triatlon

*Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen, badminton

*Lars Eller, ishockey

*Magnus Cort, landevejscykling

*Maja Alm, orienteringsløb

*Michael Valgren, landevejscykling

*Pernille Harder, fodbold

*Stinna Tange Kaastrup, paradressur

*Thorbjørn Olesen, golf

/ritzau/