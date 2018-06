Kvists VM-død kan blive Schönes brød

FODBOLD: Det bliver efter alt at dømme Lasse Schöne, der overtager William Kvists plads i det danske fodboldlandsholds startopstilling, efter at FC København-spilleren er blevet sendt ud af VM med en skade.

Landstræner Åge Hareide meddelte søndag, at han ser Schöne som den naturlige afløser, men Ajax-spilleren ærgrer sig over, at det er en skade, der skal bringe ham i kamp.

- Det er jo sådan i fodbold, at når nogen falder fra, er der andre, der skal tage pladsen, men det er forfærdeligt, hvad der er sket med William. Han var med hele vejen og spillede alle kvalifikationskampene. Så kom han endelig til VM, og så er det bare slut efter en halv time, siger Lasse Schöne.

Han erklærer sig dog klar til at tage over.

- Jeg spiller også pladsen til dagligt. Jeg er en anden type end William, men det ændrer ikke noget for måden, vi spiller på. Uanset hvem der spiller, holder vi os til det, vi har gjort de sidste mange kampe, siger Lasse Schöne.