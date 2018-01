Kystdirektoratet anmelder beton hældt ud i fredet område

Det bliver en sag for politiet, at en del af et fredet sommerhusområde ved Lønstrup i Nordjylland er blevet udjævnet med sand og beton.

Kystdirektoratet har efter at have undersøgt området besluttet at indgive en politianmeldelse. Det oplyser områdechef Hans Erik Cutoi-Toft, der ser på sagen med stor alvor.

- Der er blevet planet et ret stort område, hvor der er skubbet en masse sand og materiale ud over skrænten, hvorefter der er hældt beton og nogle store sten ned. Det er alt sammen sket uden tilladelse, siger han.

Området er en del af det 292 hektar store naturbeskyttelsesområde Rubjerg Knude og Lønstrup Klint. Beton og sand blev hældt ud over området kort før jul.

- Der er nogle sommerhuse, som ligger rigtig tæt på kanten, og der er uden tvivl nogle sommerhusejere, som er ret bekymrede for, hvor lang tid de kan bevare deres ejendomme.

- Det er formentlig et desperat forsøg på at beskytte sommerhusene, vurderer Hans Erik Cutoi-Toft.

Det er tredje gang inden for få år, at Kystdirektoratet politianmelder ulovlig kystbeskyttelse ved Lønstrup.

Ifølge områdechefen er den seneste sag cirka halvandet år gammel og drejer sig om nogle af de samme steder som denne gang.

- Det er de samme ejendomme, det drejer sig om for nogles vedkommende. Der har ikke været smidt beton ud tidligere, men der har været smidt store sten ud tidligere, som ligger der endnu, siger Hans Erik Cutoi-Toft.

I slutningen af december udtalte formand for teknik- og miljøudvalget i Hjørring Kommune, Ole Ørnbøl (S), at betegner det nyeste indgreb som kæmpestort. Ifølge ham har det ødelagt naturen i væsentlig grad.

- I de 28 år, jeg har beskæftiget mig med det her område, har jeg aldrig set en lignende form for selvtægt, sagde han.

/ritzau/