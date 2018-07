Kystlivreddere måtte redde paniske børn i knibe

NORDJYLLAND: TrygFondens Kystlivredning har haft en travl uge, hvor de tre gange måtte redde liv ved nordjyske strande.

Senest i søndags, hvor flere børn kom i knibe i vandet ud for Tornby Strand i Vendsyssel.

Første gang ved 13.30-tiden, hvor kystlivredderne trænede i vandet på deres boards. Pludselig så de fem norske børn i knibe i vandet, de var paniske og råbte om hjælp.

Børn fanget i strøm

Børnene var fanget i en udgående strøm på grund af et såkaldt revlehul, og to af børnene var afkræftede. Livredderne fik de to børn op på boardet fik padlet dem ind, mens de andre børn svømmede ved siden af.

Netop som livredderne afleverede børnene til deres forældre, råbte en badegæst, at endnu et barn var fanget i strømmen ude i vandet. En af livredderne tog sit board ud mod den nødstedte dreng. I mellemtiden havde en ældre mand fået fat i drengen og holdt ham oppe.

Da livredderne nåede ud til dem, var drengen panisk og meget afkræftet. Han kom op på boardet, blev padlet ind og fik hjælp, og hans mor nåede hurtigt frem.

Surfer i knibe slugte vand

Senere samme søndag, kort før kl. 18.30, måtte livreddere i aktion på Sønderstrand ved Skagen.

En mand var kommet i knibe på et såkaldt SUP, et paddleboard, ca. 75 meter ude i vandet. Livredderne fik svømmet ud til ham og fik surfboadet ind, men surferen lå på boardet. Han forklarede, at han havde mistet kontrollen, da han tabte sin pagaj og blev overrumplet af bølgerne i brændingen. Han havde slugt vand, og livredderne henviste ham til lægehjælp.

Det oplyser TrygFondens Kystlivredning i en oversigt over de seneste redningsaktioner.

Mange farlige situationer

I alt udførte Trygfondens Kystlivreddere ni livreddende aktioner ved de danske strande sidste uge.

- Det er første gang, vi oplever så mange alvorlige situationer på én uge, siger Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i TrygFonden Kystlivredning

- De mennesker, vi redder i land, var alle overrasket over de kræfter, de var oppe imod i vandet. Det kan være vind, strøm, afkøling eller udmattelse, tilføjer han og kommer med disse baderåd:

- Lær at svømme og hav respekt for både vind- og strømforhold og ikke mindst for dine egne evner.

Kystlivredderne udførte også en række andre aktioner ved strandene sidste uge - aktioner, der var knap så alvorlige:

På landsplan 1.915 almindelige førstehjælpsaktioner, 1.676 forebyggende aktioner og 14.208 oplysende aktioner.