Kystområdernes kulturarv: Vilsund med i EU-projekt

THY-MORS:Vilsund-området bliver i de kommende to år et af fokusområderne i et nyt EU-projekt, Pericles.

Projektet har til formål at skabe en bæredygtig lokal udvikling med udgangspunkt i den kulturarv, som knytter sig til det maritime og livet ved kysterne.

I Vilsund-området, der strækker sig fra Sundby Thy i vest til Sundby Mors i øst, ser man frem til at kunne bruge resultaterne fra Pericles i et lokalt projekt om erhvervsudvikling og bosætning. Det fortæller Flemming Jensen, der er formand for både Vilsund Erhvervsråd - med medlemmer på begge sider af sundet - og for Søsportscenter Vilsund.

- Vi betragter søsportscentret som en nyudvikling af de maritime kulturelementer, der gennem århundreder har præget området, siger Flemming Jensen ifølge en pressemeddelelse om Pericles-projektet.

Forbindelse og mødested

Også Dorte Ellebæk, der er formand for Samarbejdsforum Vilsund, glæder sig over udsigten til at være med i det kommende projekt:

- Vi har holdt et utroligt inspirerende opstartsmøde i november, fortæller hun.

Ud over en geografisk afgrænsning blev man her enige om, at "Vilsund - forbindelse og mødested" skal være overskriften for projektet - med "mentale forskelle og forbindelser" som et af underpunkterne.

Vilsund-projektet gennemføres af Aalborg Universitet, et 11 europæiske universiteter, som arbejder med Pericles-projektet. På Aalborg Universitet er lektor Carsten Jahn Hansen tovholder. Han har gennem flere år været involveret i udviklingsprojekterne i Vilsund, hvor Laurids Mortensen er den lokale tovholder.

I øvrigt bliver det Museum Thy, Muserum Mors, Thisted og Morsø kommuner, der skal stå for vilsund-projektet sammen med de lokale udviklingsaktører.

Ud over Vilsund sætter Pericles-projektet i Danmark også fokus på Slettestrand/Thorupstrand samt Ærø.

På europæisk plan deltager, foruden Aalborg Universitet, universiteter i Estland, Holland, Skotland, Irland, Frankrig, Portugal, Malta og Grækenland.