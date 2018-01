LA-leder undskylder: Jeg har fejlet

KØBENHAVN: Med versaler siger Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, undskyld for "det stormvejr", han har bragt sit parti ud i:

- Det er 100 procent og ene og alene mit ansvar. Jeg tager tævene og de er fortjente. Kritikken er 100 procent i orden.

- Det har ganske enkelt ikke været værdigt - og jeg beklager dybt over for jer alle. Uden forbehold. Jeg bøjer nakken. Jeg har fejlet.

Hans uforbeholdne undskyldning kommer, dagen efter at regeringen erkendte, at der ikke er noget flertal for en skattereform.

Og det efter, at Samuelsen i december tog finansloven som gidsel i skattedramaet og lovede danskerne "historisk store skattelettelser" i julegave.

- Jeg forstår sagtens alle frustrationerne over, at vi ikke kan komme i mål med den store skattereform, som vi ønsker, skriver Samuelsen på Facebook.

Ud af regering

Frustrationerne bobler også i partiets bagland. Flere lokalformænd har onsdag over for DR luftet idéen om at træde ud af regeringen.

- Jeg forstår sagtens, at man kan have mest lyst til at slå op i banen og sige: "Øv! Så lad os skride!" Og tro mig, det ville på mange måder gøre hverdagen nemmere.

- Måske ville det føles godt for os aldrig at få beskidte fingre og træffe de svære valg og indgå de vanskelige kompromiser? Men det ville være skidt for Danmark, lyder Samuelsens svar til sine partifæller.

Han slår fast, at det er bedre at være "et af få regeringspartier" end "ét blandt mange oppositionspartier".

- Vinder vi mest i regering eller udenfor regering? Jeg ville være den første til at trække mig fra regeringen, hvis jeg mente, at det bidrog til at trække Danmark tættere på Liberal Alliances mål.

- Omvendt udholder jeg gerne alverdens politiske slagsmål og slag i regeringen, når jeg mærker, at det faktisk betyder noget – at vi faktisk bevæger os i den rigtige retning når vi løfter regeringsansvar.

- Vi skal kæmpe videre nu! Det vil jeg fortsat gøre - på trods af de fortjente øretæver, spot og latterliggørelse.

/ritzau/