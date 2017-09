Lad tilfældighederne bestemme ferien

København: Har du set de gængse rejsemål og ræset rundt til et væld af seværdigheder? Så er det måske på tide at prøve noget nyt.

Hvis du har mod på at lade tilfældigheder spille en rolle på din rejse, kan du nemlig komme hjem med nogle helt unikke oplevelser i kufferten.

Kenneth Karl Nielsen driver sammen med sin kone, Maria Erica Jensen, rejsebloggen globetrotter.dk samt backpackerplanet.dk.

De har besøgt en lang række lande og er begyndt at koncentrere sig om at få det maksimale ud af en destination i stedet for bare at drøne hovedløst afsted for at krydse så mange turistattraktioner af som muligt.

- Vi praktiserer det, der hedder slow travel. Det er værd at tænke over, at på en enkelt destination er der mange andre oplevelser end de store seværdigheder. Man kan for eksempel vælge et kvadrat på et gammeldags kort og se alt, der er dér, siger Kenneth Karl Nielsen.

Her er fire metoder, som ved hjælp af tilfældigheder kan give uforudsigelige oplevelser.

1) Vælg et nummer

Kenneth Karl Nielsen og hans kone planlægger ofte bare to-tre seværdigheder, de skal se - og så planlægger de helst ikke mere end det.

I stedet for at lade guidebogen diktere har Kenneth Karl Nielsen forsøgt sig med metoder som at vælge et nummer, som så får en hovedrolle på rejsen.

Vælger I eksempelvis tallet otte, så skal I have hotelværelset med nummeret otte, springe på bus nummer otte og hoppe af igen efter otte stop. I kan spise nummer otte på menukortet, forklarer Kenneth Karl Nielsen.

2) Følg alfabetet

Der venter også masser af oplevelser og kultur i sidegaderne, som man aldrig får set, hvis man følger de gængse hovedstrøg.

Men hvor begynder man, hvis man vil se noget andet? Det kan alfabetmetoden hjælpe med.

Når I er ankommet til rejsedestinationen, kan I vælge at se en gade, der begynder med henholdsvis A, B, C og så videre.

I kan også lægge jer fast på et bogstav og så besøge alle byens gader, der begynder med det bogstav.

3) Lad terningerne bestemme

I kan lade små og store beslutninger være op til terningerne - afhængigt af hvor eventyrlystne I føler jer.

Opstil seks muligheder, og lad så terningerne klare resten.

Det kan bruges på alt fra valg af rejsemål, hotel eller område til seværdigheder og mad.

4) Vend dig om

Den fjerde metode kombinerer guidebogen med det ukendte. Tager I hen til en seværdighed, så går metoden nemlig ud på, at I bagefter skal vende jer væk og se alt det, der gemmer sig den anden vej.

Det handler om at tage sig god tid til tingene og få alt det med, som destinationen har at byde på, forklarer Kenneth Karl Nielsen.

- Jeg vil advokere for, at man tager sig tid til tingene. Jeg har prøvet at være på ferie i tre uger uden at føle, at jeg har været rigtig nede i tempo. Jeg husker heller ikke oplevelserne lige så godt, som hvis man giver sig god tid til de enkelte ting, siger han.

Metoden er også god til at få nogle helt unikke rejsebilleder med hjem. I stedet for kun at tage det klassiske turistbillede foran attraktionerne, så husk at vende jer om og tage billeder med det, man plejer at vende ryggen til.

/ritzau/FOKUS