AALBORG: Det var den nyligt hjemvendte VM-spiller Tobias Ladehoff, der blev den helt store helt for Aalborg Pirates, der tirsdag aften cementerede førstepladsen i Metal Ligaen med en sejr på 2-1 imod SønderjyskE.

Med bare 37 sekunder igen scorede han kampens afgørende mål, efter Julian Jakobsen havde vendt spillet med en fremragende pasning og fandt Bryce Reddick. Han hamrede mod mål og på returen var Ladehoff hurtigst over pucken og scorede sikkert.

Dermed er aalborgenserne ni point foran Odense, men fynboerne har dog spillet to kampe færre.

Første periode startede uden den store intensitet og uden de store målchancer. SønderjyskE kom tæt på på en afslutning fra Harrison Reed og en styring fra Mads O. Lund, mens Julian Jakobsen var stærk i defensiven og var tæt på at score på en friløber efter selv at have erobret pucken ved en faceoff, mens piraterne var i undertal. Myllykoski var dog opgaven voksen og reddede med benskinnen ved den ene stolpe.

Jakobsens evner som puckerobrer gav dog resultat med fem minutter igen af første periode. Han fik fat i pucken i gæsternes zone og lagde den med det samme på tværs til Tobias Ladehoff, der nemt kunne prikke pucken i nettet.

SønderjyskE fik dog udlignet, da selvsamme Jakobsen var røget i straffeboksen for en boarding. I powerplay samlede Danny Hobbs en retur op fra Ronan Quemener og scorede i det tomme mål.

Anden periode endte utroligt nok uden scoringer, for begge mandskaber havde absolut chancerne for at tage føringen.

Aalborg Pirates må undre sig over, hvordan hverken Sebastian Ehlers eller Bryce Reddick kunne score i nærmest tomme mål, mens SønderjyskE igen måtte konstatere, at piraterne har ligaens i særklasse bedste keeper. Ronan Quemener pillede uden de store problemer to friløbere - især redningen på Anders Förster var ganske imponerende, da SønderjyskE-spilleren blev spillet helt blank på blueline, mens Pirates var i undertal, og alligevel kunne franskmanden redde.

Tredje periode var ren aalborgensisk dominans, og den endte altså med at give pote.

Aalborg spiller fredag og lørdag pokalsemifinaler imod Frederikshavn. Fredag aften går turen til Scanel Hockey Arena, mens der lørdag er returopgør i Aalborg.