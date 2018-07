Læge glemte gaze i halsen på to-årig

BRØNDERSLEV: En læge i Brønderslev, der det seneste år har været under skærpet tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed, glemte under en operation i februar en klump gaze i halsen på en to-årig dreng. Det skriver NORDJYSKE Stiftstidende.

Hjalte Dam Boldt fra Brønderslev skulle have fjernet polypper, en operation lægen betegnede som en rutineopgave. Efterfølgende græd to-årige Hjalte i flere dage og ville hverken spise eller drikke.

Hjalte var helt afkræftet og slatten, da han fire dage senere fik et anfald, hvor han havde problemer med at trække vejret. Forældrene bankede ham på ryggen, og op kom en klump gaze på fem gange to centimeter, skriver NORDJYSKE.

- Det er sådan en situation, man ikke tør tænke til ende, for det kunne være endt på den værste tænkelige måde, siger Hjaltes mor, Jannie Dam Boldt, til avisen.

Øre-, næse-, halslægen i Brønderslev, der opererede Hjalte, er under skærpet tilsyn, da han sidste år opererede en dreng, der fik klinisk hjertestop og efterfølgende er blevet stærkt hjerneskadet.