Læge i Det Hvide Hus: Trumps helbred er strålende

Lægen i Det Hvide Hus siger efter en helbredsundersøgelse af præsident Donald Trump, at den amerikanske leder formentligt vil forblive sund og rask i resten af sin embedsperiode.

- Præsidentens helbred er i det store hele fremragende, siger lægen Ronny Jackson, der er tilknyttet den amerikanske flåde.

Undersøgelsen af Trump blev foretaget fredag på militærhospitalet Walter Reeds i USA's hovedstad, Washington.

Allerede fredag sagde Ronny Jackson, at præsidentens "helbred er fremragende. Men nu har lægen altså offentliggjort flere detaljer.

- Præsidenten ville nyde godt af en mindre fedtholdig kost og mere motion, lyder det blandt andet fra den amerikanske læge.

Han fremhæver, at Trumps hjerte er sundt, efter at han livet i gennem har afholdt sig fra tobak og alkohol.

- Præsidenten har en masse energi og stamina, siger Ronny Jackson.

Han roser i øvrigt også Trumps arveanlæg.

- Præsidenten har utroligt gode gener, lyder det fra lægen.

Han siger, at præsidenten, som er 190 centimer høj, vejer godt 108 kilo.

Det giver et BMI på 29,9, hvilket placerer præsidenten i kategorien overvægtig. Folk med en BMI på 30 eller mere hører til i fedmekategorien.

Anbefalingen fra lægen lyder, at Trump bør tabe cirka 4-7 kilo det næste år.

Trumps blodtryk er på 122 over 74, mens hans totalte kolesteroltal er på 223, hvilket er højere end anbefalet af lægerne.

Den mentale del af helbredsundersøgelsen klarede præsidenten fint.

- Han er skarp. Han er meget veltalende, når han taler med mig. Jeg har ikke bemærket, at han skulle gentage sig selv. Jeg har absolut ingen grund til at tro, at han har nogen problemer med sin tankeproces, lyder det.

Trump var 70 år, da han blev indsat som præsident, hvormed han var den hidtil ældste, som er blevet indsat i nationens højeste embede.

- Trump er sund og rask. Han vil efter alt at dømme forblive sund og rask i resten af sin præsidentperiode, fastslår Ronny Jackson.

