Læge siger farvel - ny læge tager over

HJØRRING: I januar 1992 slog praktiserende læge Dorte Ehlers dørene op til sin egen praksis i Bispensgade 65 i Hjørring. Nu knap 27 år efter skal patienterne igen tage til Bispensgade 65. Lægen hedder dog fremover Clara Hauge Vinther og er en del af det fælles lægehus i Bispensgade 65.

64-årige Dorte Ehlers har nemlig valgt at sælge sin praksis til sin kvindelige kollega, som snart er færdig med sin speciallægeuddannelse.

- Lægerne i Bispensgade havde kigget på min dåbsattest, og så spurgte de mig, om jeg ville sælge min praksis, fortæller Dorte Ehlers.

Da den slags tilbud ikke hænger på træerne, takkede den 64-årige læge ja.

Afsked med trofaste patienter

Det er dog med vemod, at hun siger farvel til sine knap 1600 patienter. I 20 år har hun været den eneste "sololæge" i Hjørring, som kun har været sig selv i en praksis.

- Jeg vil savne mine søde patienter. Det har været meget givende for mig at følge dem gennem årene. Jeg er taknemlig for den tillid, som mine patienter har vist mig, og for det gode samarbejde, vi har haft sammen. For nogle vedkommende i helt op til 27 år, siger Dorte Ehlers.