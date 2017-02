KLOKKERHOLM: I dag er det sidste arbejdsdag for læge Søren Sillesen i klinikken i Klokkerholm. Der bliver ikke tale om en brat overgang til pensionisttilværelsen, for Søren afhændede sin praksis til læge Helle Nygaard pr. 1. marts 2014 og har siden kun arbejdet én dag om ugen på klinikken plus afløsning i ferier og på fridage.

Praksis i 34 år

- I 1983 afløste jeg faktisk læge Kaj A. Jensen i døren, siger Søren med et smil. Søren kom i kompagniskab med læge Kjeld Andersen, som imidlertid døde i 1997.

Så kom læge Stig Pedersen til, indtil han rejste i 2006. Siden da har der været forskellige vikarer, indtil Helle Nygaard i 2014 overtog såvel bygning som patienter og personale.

Overvejelser

- Jeg må indrømme, at jeg var noget i tvivl, da jeg op til sidste arbejdsdag skulle vælge, om det skulle være pensionisttilværelsen eller et andet job - evt. deltids - indenfor sundhedssektoren. Men da jeg havde taget beslutningen om at stoppe helt med at arbejde, kunne jeg mærke, at det var den helt rigtige beslutning.

- Jeg har haft en god tid her på klinikken og mange gode oplevelser med patienter, men det er trods alt noget af en belastning at være i dette job.

- De sidste tre år har det dog ikke været så tungt at bære "den åndelige kittel", siger Søren med det skæve smil, som er så karakteristisk for ham.

Lægepraksis

- Heldigvis har det i min tid udviklet sig sådan, at synet på almindelig lægepraksis har ændret sig, så det ikke længere er noget, som man ser ned på indenfor sundhedsvæsenet. Det er faktisk blevet et anerkendt speciale. Vi har fået hold på vores faglighed, og det er blevet en integreret del af sundhedsvæsenet. Men vores arbejdsgiver er jo regionen, og dem er der indimellem problemer med.

Siden 2014, da Søren gik på deltid, har han engageret sig lokalt. Det er i foreningen Byen i Landskabet, hvor hans hjertebarn er Natur- og Historieudvalget.

- Og så må vi endelig ikke glemme Klokkerholm-koret, lyder det afsluttende fra Søren, som snart fylder 70 år.